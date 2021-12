DRAGHI E SPERANZA PREPARANO IL REGALO DI NATALE AGLI ITALIANI: CHIUSURE E TAMPONI AI VACCINATI

Ancora 24 ore prima di conoscere le decisioni che il Governo Draghi si prepara ad adottare in vista del Natale e dell’aumento del numero dei contagi. E, come già accaduto con il Governo Conte, sono già filtrate le possibili scelte che il Presidente del Consiglio, insieme al Ministro della Salute Roberto Speranza, prenderà prima delle festività natalizie. Prende sempre piu’ corpo l’ipotesi di obbligo di tampone, anche per i vaccinati, per l’accesso a determinate attività come gli eventi pubblici (dallo Stadio al Teatro, passando per il Cinema). Si discute di possibili chiusure per alcune attività commerciali, mentre, almeno per il momento, resta fuori dal ventaglio delle restrizioni il mondo della scuola. Scontato il ritorno all’obbligo della mascherine, anche all’aperto ed anche in zona bianca ma questo, almeno per i cittadini campani, cambia davvero poco. Infine uno stop alle feste di fine anno in Piazza: per evitare che ci sia un’Italia divisa in due è molto probabile che la parola fine ai concertoni arrivi direttamente dal Governo.

