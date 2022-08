DRAGHI SI PREPARA A CHIUDERE IL GAS: CIG PER LE AZIENDE, SCUOLE CON GIORNI IN DAD

Il Governo Draghi, che ha messo il Parlamento in preallarme per i giorni 8 e 9 settembre per l’eventuale conversione in legge di un nuovo Decreto sul Caro Energia, si prepara a chiudere il gas. Il razionamento della fornitura pare, oramai, inevitabile, sempre che, nel frattempo, la situazione diplomatica con la Russia non cambi. Tra i principali provvedimenti, contenuti nel Decreto Legge al quale il Governo Draghi sta lavorando, ci dovrebbe essere la Cassa Integrazione gratuita per le aziende costrette a sospendere la produzione per i costi energetici, la possibilità di effettuare un pagamento a rate delle bollette energetiche estesa a tutti, ma anche un giorno settimanale di chiusura fisica per le scuole con le lezioni effettuate in dad per limitare i consumi energetici all’interno degli istituti scolastici.

Share on: WhatsApp