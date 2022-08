PELLEZZANO SENZA ACQUA, IL COMUNE DIFFIDA LA SOCIETA’ SALERNO SISTEMI

A partire dall’inizio della settimana si sono verificate interruzioni idriche in via Chiuiano, via Kennedy, via De Vita (dal distributore Tamoil verso Salerno) e via De Gasperi (fino alla ferrovia) in assenza di qualsivoglia preavviso che potesse permettere ai residenti delle suddette zone di provvedere a questa mancanza di acqua che, in alcune occasioni, si è protratta fino a tarda sera.