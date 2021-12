Alla luce del dilagare del contagio da Covid 19 in città e della ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 27 del 15 dicembre, l’Amministrazione comunale di Eboli, retta dal sindaco Mario Conte, ha deciso, per tutelare la salute pubblica, di annullare tutti gli eventi in programma per il calendario delle manifestazioni natalizie, sia al chiuso che all’aperto.

E’ la decisione che è giunta nel pomeriggio dai vertici dell’amministrazione comunale di Eboli.