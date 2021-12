SALERNO. I “PICCOLI” NELLE COMMISSIONI: OK PER AVELLA E TEANO, FUORI ZITAROSA

I “piccoli”, ovvero i partiti e le liste minori della coalizione che ha portato alla vittoria il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, si accontentano e portano a casa la Presidenza di alcune Commissioni Consiliari: per il Partito Socialista Italiano confermata l’indicazione della vigilia con la Commissione Sport affidata al Consigliere Comunale Rino Avella che, dopo l’ottimo risultato elettorale, torna all’interno di Palazzo di Città con un ruolo molto importante. Per Tea Siano, invece, sfuma la Presidenza della Commissione Politiche Sociali, mentre arriva quella della Commissione Statuto, poco operativa e molto simbolica. Per i Moderati e Popolari la Presidenza della Commissione Politiche Sociali con la consigliera Barbara Figliolia che, nella gerarchia della lista, prende il posto di Giuseppe Zitarosa, fino a qualche giorno fa dato per certo Presidente della Commissione Commercio e Turismo.

