EBOLI, COMUNALI 2021. DI BENEDETTO, TRE LISTE CIVICHE ED UN PROGETTO AMBIZIOSO

Tre liste civiche praticamente già complete ed un progetto politico ambizioso sul quale poter far confluire, nelle prossime settimane, anche altri candidati ed altre iniziative elettorali del Comune di Eboli. Si muove, in maniera concreta, la candidatura a sindaco dell’avvocato Cosimo Pio Di Benedetto, attorno al quale stanno già lavorando gli assessori uscenti Ginetti e Cicalese ma anche l’ex presidente del Consiglio Comunale Filomena Rosamilia. Dopo la presentazione della candidatura a sindaco di Eboli, Di Benedetto ha continuato la sua campagna di ascolto che sta portando a risultati concreti con la composizione delle liste dei candidati al consiglio comunale. Un progetto civico, senza simboli di partito, aperto a tutte le esperienze e le sensibilità del Comune di Eboli che, a meno di un anno dall’ultima tornata elettorale, tornerà al voto per la scelta del nuovo primo cittadino.

