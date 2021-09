EBOLI, COMUNALI 2021. PER ANTONIO CUOMO E’ IL MOMENTO DELLA PIAZZA

Tocca ad Antonio Cuomo: dopo gli altri candidati alla carica di Sindaco, la Piazza adesso attende il candidato sindaco del Partito Democratico, di Italia Viva e di Idea Futuro. L’appuntamento è per questa sera, a partire dalle 20:30, nella centralissima Piazza della Repubblica, per il primo comizio pubblico di Cuomo che, appena una settimana fa, all’interno del suggestivo chiostro di San Francesco, ha presentato tutti i candidati delle sue tre liste. La campagna elettorale, dunque, anche ad Eboli, entra nella sua fase decisiva con le ultime due settimana di incontri e di manifestazione che vedranno Cuomo, lunedi’ 20 settembre, di nuovo in campo per un incontro pubblico con il Ministro della Famiglia e delle Pari Opportunità Elena Bonetti.

