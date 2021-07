EBOLI. “CONFLITTO DI INTERESSI PER FEDERICO CONTE”, L’ACCUSA DELLA COOPERATIVA NUOVA ISES

Con una lettera indirizzata al deputato di Leu Nicola Stumpo, il Presidente della Cooperativa Nuova Ises di Eboli muove una serie di accuse al parlamentare Federico Conte, tra cui quella di un conflitto di interessi con altre aziende della Piana del Sele.

Gentilissimo Onorevole Nicola Stumpo,

apprendiamo da organi di stampa locale di una Sua Interrogazione Parlamentare a risposta scritta, datata 23 giugno 2021, indirizzata al Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, nella quale ripercorre alcune vicende che hanno riguardato, e che riguardano, la struttura di riabilitazione Ises di Eboli (SA), in liquidazione coatta amministrativa ed il Commissario dott ssa Angela Innocente.

Con enorme meraviglia, constatiamo che Lei conosce molto bene le nostre vicende locali pur essendo della Regione Calabria.

Vicende che riguardano un territorio Ebolitano politicamente rappresentato da un Suo collega di partito, l’Onorevole Federico Conte di LeU, il quale, con grande lustro al nostro Paese, in una occasione ha svolto il meritorio ruolo di Cicerone al Ministro della Salute, Onorevole Roberto Speranza, in visita esclusiva ad una analoga struttura di riabilitazione Ebolitana, della quale il predetto Onorevole Conte è consulente legale.

Vorremmo, sommessamente, farLe rilevare che le notizie a Lei fornite sarebbero, a nostro parere, a “senso unico” per cui La invitiamo a far visita alla nostra realtà territoriale, unitamente al Suo collega Onorevole Federico Conte, per poterLe esporre il nostro punto di vista sulla vicenda che mira esclusivamente a salvaguardare posti di lavoro ed assistenza ai portatori di handicap senza nessun intento di monopolio.

Vorremmo, inoltre, poterLe esporre l’excursus della vicenda Ises e della Nuova Ises, che si protrae da diversi anni e che ora – dopo che pronunce definitive della giustizia amministrativa, che hanno determinato la nomina di un Commissario ad acta – è giunta ad una fase potenzialmente risolutiva alla vertenza.

Sicuri che Lei ispira la sua attività alla rappresentanza ed alla tutela dei lavoratori, saprà certamente come suggerire al suo Collega di partito – ebolitano di nascita – il miglior modo per intervenire sulla vicenda nell’interesse di famiglie di lavoratori precari, la salutiamo cordialmente.

Con la speranza che, laddove l’Onorevole Conte, in ragione del suo personale eventuale conflitto di interessi di cui sopra, non potesse esporsi in prima persona, possa farlo Lei direttamente.

Cordialmente.