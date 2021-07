CENTRO DESTRA IN CAMPANIA: LUNEDI’ 12 LUGLIO LA RIUNIONE DECISIVA PER I CANDIDATI

Salerno, Caserta e Benevento: tre dossier sul tavolo dei Coordinatori Regionali di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia ed Udc che, lunedi’ 12 luglio, dopo una breve pausa legata alla questione – poi chiusa – di Napoli, torneranno ad incontrarsi per definire la griglia delle candidature a sindaco per la prossima tornata amministrativa. A Caserta, oramai, pare fatta per il Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Anticamorra Gianpiero Zinzi, uno dei pupilli di Matteo Salvini che, con il centro destra tutto unito, punta ad interrompere la gestione di centro sinistra del comune di Caserta.

Unità a Caserta, unità anche a Salerno. Pare proprio di si e pare proprio che i partiti del centro destra si apprestano a benedire la candidatura unitaria di Michele Sarno, civico ma sostenuto dal primo momento da Fratelli d’Italia. Forza Italia pare oramai convinta del nome del penalista salernitano, ci sono ancora piccole resistenze all’interno della Lega ma gli interessi di un centro destra unito a livello regionale prevarranno su alcune richieste territoriali.

Infine il nodo Benevento, il comune piu’ piccolo di tutta la Regione Campania, dove sembra esserci una intesa pronta sul nome della civica Rosetta De Stasio che deve vincere qualche piccola titubanza all’interno di Forza Italia.