EBOLI. CUOMO APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE CON I 72 CANDIDATI DELLE LISTE

Un luogo iconico e suggestivo del centro di Eboli – il Chiostro del Complesso Monumentale di San Francesco – per l’apertura della campagna elettorale del candidato sindaco Antonio Cuomo e dei suoi 72 candidati al Consiglio Comunale nelle liste del Partito Democratico, Italia Viva e Idea Futuro. L’appuntamento è per domenica 12 Settembre, a partire dalle 19:30, per quello che sarà il vero e proprio evento di apertura della campagna elettorale da parte di Cuomo e di tutte le donne e gli uomini che compongono la sua coalizione.

