EBOLI, IL NUOVO FRONTE CONTRO DE LUCA SULLA QUESTIONE DELL’OSPEDALE UNICO

Eboli si prepara a combattere una nuova battaglia, politica e non solo, contro la Regione Campania, il Presidente De Luca ed i suoi sostenitori, per la decisione di collocare a Battipaglia la sede dell’Ospedale unico della Piana del Sele. Dal comune della Piana del Sele, anche se con prudenza, inizia a muoversi l’organizzazione di quella che potrebbe essere una vera e propria sollevazione popolare, guidata dall’attuale amministrazione del Sindaco Mario Conte, sostenuta anche dal centro destra. Pare che il primo cittadino di Eboli, per il momento, voglia mantenere un profilo basso prima di ricevere chiarimenti dallo stesso De Luca ma il clima che si respira in città è quello di una grande rabbia popolare, pronta ad esplodere dinanzi ad una classe politica, quella della Regione Campania, che con Eboli non ha nessun legame, se non quello di appartenenza politica.

