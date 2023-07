AZIONE ED IL FOCUS SULLE PROFESSIONI FORENSI, D’ALESSIO: “SOSTENERE I GIOVANI”

Alla presenza del capogruppo di Azione alla Camera On. Matteo Richetti e degli Onorevoli Antonio D’Alessio, Enrico Costa e Valentina Grippo, avrà luogo una prima analisi dei meccanismi di accesso all’avvocatura, sempre più complessi, lunghi e costosi. A questo primo evento sarà dato seguito con la predisposizione di un calendario di incontri a intervalli regolari, finalizzati a monitorare l’evoluzione della tematica e a strutturare una proposta adeguata ed esaustiva da portare in Parlamento.

Non a caso l’iniziativa è partita proprio dal gruppo under 30 di Salerno in Azione, trovando sin da subito la piena collaborazione dell’On. Antonio D’Alessio; queste le sue parole a riguardo: “Il percorso dei giovani impegnati nella pratica forense è stato ingiustamente appesantito con l’obbligatorietà dei corsi che si aggiungono ai tradizionali adempimenti della pratica presso gli studi legali. Abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare e affrontato il tema in un question time in Commissione Giustizia. A nostro avviso l’obbligatorietà dei corsi andrebbe abolita. Al più si potrebbe immaginare un’alternatività tra essi e la pratica forense. C’è stata un’apertura da parte del Ministro, seguiremo con attenzione gli sviluppi tenendoci in contatto con i giovani interessati”.