CAMPAGNA. VISCOVO (FRATELLI D’ITALIA): “NON CEDIAMO ALLE PROVOCAZIONI”

Renato Viscovo non cede alle provocazioni di chi la politica la pratica in modo opportunistico ed individuale. Le sterili polemiche di qualcuno, non ci scalfiscono, restiamo uniti portando avanti il massimo spirito di condivisione, ad esclusione dell’individualismo, pratica quest’ultima adottata da qualche presunto politico generante visioni, oltre che inopportune, depensanti e demenziali, d’altronde totalmente in coerenza con il proprio percorso politico.

Ad ogni membro è stata affidata un’area tematica su cui lavorare e sono già tutti a lavoro formulando delle proposte; il direttivo è composto da uomini e donne, professionisti, padri, imprenditori, madri, individuati in 9 diverse figure, alcuni di essi, storici militanti, altri sostenitori di Giorgia, restando totalmente inclusivi per chi vorrà condividere la nostra politica, diversamente dai molteplici primeggiatori; le polemiche di basso livello non ci intimidiscono, piuttosto ci rendono compassionevoli.

