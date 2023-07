DE LUCA SNOBBA LA SCHLEIN MA VA A POMPEI AD ACCOGLIERE GIORGIA MELONI

Metti un giorno, a Pompei, con il Presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, con il Presidente della Regione Campania e esponente del Partito Democratico Vincenzo De Luca, con il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (possibile candidato alle prossime regionali in Campania per il Centro destra).

Non è una barzelletta, di quelle che magari si raccontano tra i corridoi del Transatlantico, ma è quello che è accaduto questa mattina, a Pompei, in occasione della prima corsa del treno ad alta velocità tra Roma ed il centro archeologico della Provincia di Napoli. E cosi’ De Luca, dopo aver snobbato per due giorni la leader del suo partito Elly Schlein, impegnata a Napoli in una manifestazione contro l’Autonomia Differenziata, non ha perso l’occasione per incontrare il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Avranno parlato solo di fondi PNRR e di finanziamenti per la sanità ? Ah, saperlo…