EBOLI. LUCA SGROIA: “PIERO DE LUCA AL MINISTERO ECONOMIA, GRANDE RISULTATO PER IL TERRITORIO”

Tra questi, di straordinario valore strategico risultano le opere che interessano l’Aeroporto di Salerno, che rappresenta una scommessa fondamentale per lo sviluppo economico, produttivo e turistico della Piana del Sele.

Attraverso questo intervento emergeranno nuove opportunità per il rilancio dell’economia anche per la Città di Eboli, che – con la sua filiera agroalimentare e il suo tessuto produttivo – ha tutte le potenzialità per affrontare la sfida della competitività da protagonista.