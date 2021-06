PELLEZZANO. IL SINDACO MORRA: “GRAZIE A PIERO DE LUCA PER RILANCIO ECONOMICO DEL SUD”

Lo afferma il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra, che in diverse circostanze ha avuto l’onore e il piacere di confrontarsi con l’On. De Luca per dibattere su argomenti che riguardano lo sviluppo sociale abbinato alla ripresa economiche nelle aree urbane e rurali del Sud Italia.

Particolarmente apprezzabile, come ha sottolineato il Primo Cittadino di Pellezzano, è la battaglia che l’On. De Luca sta portando avanti per l’equa ripartizione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e per gli investimenti infrastrutturali che dovranno contribuire a colmare il gap economico, competitivo, imprenditoriale ed occupazionale con il resto d’Italia e d’Europa.

“Il Comune di Pellezzano sostiene questo forte impegno politico ed istituzionale al servizio di tutti i Comuni del Sud e in particolare di quelli situati in Provincia di Salerno. L’On. De Luca ha parlato, in particolar modo, di investimenti nelle infrastrutture e di piani di manutenzione di quelle esistenti, che rappresentano sicuramente un punto di svolta per il rilancio socio-economiche delle nostre realtà. Il sostegno alle Amministrazioni locali, che il deputato dem ha evidenziato nel suo intervento con la Vice Ministra Castelli mette in risalto da difesa dei servizi essenziali dei nostri concittadini”.