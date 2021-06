PULIAMO L’ITALIA, L’INIZIATIVA DEI GIOVANI DI FORZA ITALIA NEI GIORNI 5 E 6 GIUGNO

Prima iniziativa per il coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani Salerno. Domenica 6 giugno, in occasione della giornata mondiale dell’ambiente, il gruppo salernitano aderirà all’iniziativa nazionale “Pulire l’Italia”: alle 9.30 partendo da Piazza Portanova, i giovani forzisti percorreranno le strade del centro storico al fine di ripulirle da cicche, carte e rifiuti vari. L’iniziativa terminerà in piazza Sant’Agostino, alle spalle del Palazzo della Provincia, dove ad accogliere i partecipanti ci sarà anche il deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia, Enzo Fasano, insieme a rappresentanti e dirigenti del partito. «Come avevo promesso all’atto della mia riconferma nel ruolo di coordinatore – spiega Enzo Fasano – i giovani di Forza Italia ricopriranno un ruolo fondamentale in questa fase di ripartenza. Sono felice ed orgoglioso di affiancarli in questa prima iniziativa che testimonia la vivacità e la voglia di fare del nostro coordinamento provinciale».

Quella di domenica sarà anche la prima uscita pubblica per il neo coordinatore giovanile Pietro Costabile. «Sono felice di poter dare inizio alle nostre attività con un’iniziativa dallo spiccato senso civico, in difesa dell’ambiente e soprattutto degli spazi pubblici che troppo spesso, in questa città, sono vittime dell’incuria e del vandalismo – commenta Costabile -. Ci accompagneranno anche gli amici di EcoMondo, associazione di diritto dell’Ambiente presieduta dall’amico Michele Landi, e spero di contare anche sulla partecipazione dei tanti cittadini che vorranno condividere con noi un momento di servizio per la città intera».