ATTILIO PIERRO (LEGA): “PESCA AL TONNO ROSSO, TUTELARE MARINERIA CAMPANA”

Il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro, componente della Commissione Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Campania ha presentato richiesta di un ODG in seno alla suddetta commissione per tutelare le istanze della flotta campana riguardo alla pesca al tonno rosso. La questione è stata illustrata nel dettaglio all’assessore al ramo Nicola Caputo che ha dato disponibilità ad affrontare nel merito le rivendicazioni del comparto ittico.

“Con nota del 26 maggio u.s. la Direzione Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha imposto il divieto di prelievo accessorio, di sbarco e di commercializzazione di tonno rosso. La decisione, pur basata sulla verifica dei dati relativi alle catture accessorie (by-catch), conferma l’ingiusta sperequazione socioeconomica tra la flotta campana e le altre, segnatamente quella siciliana, delineatasi nel corso degli

ultimi anni. – denuncia il consigliere regionale Attilio Pierro – Atteso che anche pochi esemplari di tonno rosso accidentalmente catturati, rappresentano una rilevante integrazione del reddito, soprattutto in questo momento di grande difficoltà dettato dalla pandemia in atto, ritengo che la Commissione debba riunirsi con urgenza per un’approfondita riflessione finalizzata alla proposizione di un nuovo modello gestionale di tali catture che ne permetta una più equa distribuzione tra le varie marinerie locali, da proporre al Governo nazionale”.

Così in una nota il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro.