Il valzer delle poltrone continua a risuonare nei corridoi del Parlamento europeo a Bruxelles, L’eurodeputata Lucia Vuolo lascia la Lega, e dunque il gruppo di Identita’ e democrazia (Id), per andare a sedere nei non iscritti. Lo si apprende a Bruxelles. Nei mesi scorsi avevano lasciato il Carroccio Andrea Caroppo per entrare nel Ppe e Vincenzo Sofo ora nel gruppo Ecr

