EBOLI, TONINO CUOMO: “BENE SCELTA DEL PD, LAVORIAMO PER I PROGRAMMI PER LA CITTA’ “

A poche ore dall’annuncio del Partito Democratico di Eboli di voler sostenere la candidatura a Sindaco di Tonino Cuomo, abbandonando l’ipotesi di Damiano Capaccio, l’ex parlamentare di Eboli commenta, con grande favore, la decisione del PD, guidato dal Commissario Luca Sgroia.

Registriamo favorevolmente la scelta del Partito Democratico di aderire alla nostra coalizione di governo, sostenendo la mia candidatura a Sindaco. Una scelta importante, significativa, che getta le basi per un futuro riformista e liberale per la Città. Una coalizione che così si rafforza ulteriormente e si sostanzia nei contenuti e nelle prospettive. Non c’è tempo per i rancori, occorre lavorare sodo tutti insieme per ridare slancio e credibilità alla nostra Eboli, dove i cittadini chiedono programmi chiari e credibili per un futuro capace di creare lavoro ed

economia e che contribuisca a ritrovare l’identità comune che unisce tutti gli ebolitani.