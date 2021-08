SALERNO. ANTONIO CAMMAROTA: “CRISI AFGANA, BASTA STRUMENTALIZZAZIONI”

‘Salerno si prepari all’accoglienza, inutile proporsi in iniziative che non si possono sostenere’. Così l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza del comune di Salerno e candidato sindaco de ‘La nostra libertà’, commentando le ultime proposte di esponenti salernitani sulla crisi afgana. ‘Leggo e sento proposte fuori luogo, un conto è l’accoglienza, come abbiamo sempre fatto, anche in occasione degli sbarchi. Chi soffre deve essere accolto, senza distinzioni. È il messaggio del Cristo, della socialità, dell’interesse pubblico. Siamo stati sempre l’accoglienza, fin dal primo sbarco a difesa e protezione dei bambini con la scabbia anche andando controcorrente rispetto ad una parte di opinione pubblica cittadina’, prosegue Cammarota.

‘Altra cosa è proporre iniziative che sollecitino l’arrivo di afgani in una città che non è in condizione di farlo, in considerazione anche di un debito elevato, il quarto in Italia, che supera, in proporzione, anche quello di Napoli. Siamo seri, strumentalizzazioni politiche non servono in questo caso. Salerno si prepari ad accogliere, nella quota che eventualmente spettera’ i profughi afgani’, conclude Cammarota.