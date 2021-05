ECCO I NUOVI SINDACI CHE HANNO ADERITO ALLA LEGA: ALFANO, GIUNGANO E ROMAGNANO AL MONTE

Sono tre i sindaci della Provincia di Salerno che, nelle ultime ore, hanno deciso di aderire alla Lega di Matteo Salvini: un’operazione che è stata condotta in prima persona dal Coordinatore Provinciale Attilio Pierro che, per le prossime settimane, non esclude nuovi colpi.

Tra le braccia di Matteo Salvini arrivano Elena Gerardo (Sindaco di Alfano), Giuseppe Orlotti (Sindaco di Giungano) e Giuseppe Caso (Sindaco di Romagnano al Monte). Si tratta di piccoli comuni della parte meridionale della Provincia di Salerno che danno un segnale anche agli altri partiti: le periferie della Provincia cambiamo orientamento e vanno verso la Lega.