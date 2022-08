ECCO LE DONNE: CARFAGNA BLINDATA A NAPOLI, VIETRI IN FDI. SAGGESE AL SENATO, LANZARA CON IL PD

Imma Vietri è il nome femminile sul quale punta Fratelli d’Italia per la lista della Camera dei Deputati: ancora da definire la sua collocazione in lista ma la dirigente nazionale del partito di Giorgia Meloni, prima dei non eletti alle ultime regionali 2020, sarà della partita.

Lo sarà anche la già Senatrice Angelica Saggese che, nella lista unica Italia Viva ed Azione, sarà la capolista al Senato nel Collegio Campania 2 in una competizione tutt’altro che semplice.

Confermatissima la candidatura come capolista alla Camera dei Deputati, in una delle circoscrizioni della Provincia di Napoli, del Ministro Mara Carfagna che, anche per questa tornata elettorale, sarà lontana dalla sua Salerno.

E’, invece, in dirittura d’arrivo la trattativa all’interno del Partito Democratico per la candidatura nel Collegio Uninominale dell’Agro del sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.