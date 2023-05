EDMONDO CIRIELLI DA NAPOLI RILANCIA BATTAGLIA CONTRO DE LUCA: “SANITA’ DA COMMISSARIARE”

“Sull’autonomia è sempre giusto preoccuparsi per quello che puo’ accadere, ma il tema vero è quello che accade oggi quando il Governo non puo’ che prendere atto che la Campania ha i peggiori ospedali d’Italia: deve riuscire solo a togliere la competenza agli incompetenti e commissariare la Regione”. Sono le parole che Edmondo Cirielli, Vice Ministro agli Esteri ed esponente di spicco di Fratelli d’Italia, ha rilasciato a Napoli, in occasione della prima tappa della campagna Insieme per gli SDG (Sustainable Development Goals, Obiettivi di Sviluppo Sostenibile), ospitata all’interno della sede del Comune partenopeo.

Un attacco che arriva all’indomani della pubblicazione, da parte dell’Agenas, delle classifiche relative alla qualità dei servizi offerti dagli ospedali pubblici, con una nettissima bocciatura per tutte le strutture della Regione Campania.