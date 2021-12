ELEZIONI CAMERA DI COMMERCIO SALERNO. PRETE SALUTA: ADDIO O ARRIVEDERCI?

In attesa di conoscere l’esito dei ricorsi giudiziari che, tutt’ora, pendono e riguardano l’ammissione di alcune associazioni al voto per l’elezione della Giunta e del nuovo Presidente della Camera di Commecio, Andrea Prete, Presidente uscente e Presidente di Unioncamere, terrà un incontro con la stampa, nei prossimi giorni, per stilare un bilancio dell’attività svolta come Presidente della Camera di Commercio di Salerno. Si tratta di un addio o di un semplice arrivederci ? Verrà chiesto, ancora una volta, a Prete di guidare l’Ente Camerale, già finito nell’occhio del ciclone per una serie di vicende giudiziarie ? Nulla è da escludere, almeno in questo momento, anche se le elezioni sembrano ancora essere lontane.

agendapolitica@libero.it