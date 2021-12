PROVINCIALI 2021. SALERNO SI PREPARA A RESPINGERE L’ASSALTO DEI CILENTANI

Prima Luca Cerretani da Torchiara, poi Carmelo Stanziola da Palinuro: è il momento del riscatto per i consiglieri provinciali di Salerno, per conquistare i gradi di Vice Presidente della Provincia di Salerno. E l’occasione arriva, proprio tra qualche giorno, con le elezioni provinciali di Sabato 18 Dicembre. Il Partito Democratico, che con il voto di secondo livello gioca il ruolo da assoluto protagonista, vuole riportare la Vice Presidenza della Provincia di Salerno nel Comune capoluogo o, comunque, in un centro a poca distanza da Salerno: basta con l’egemonia del Cilento, soprattutto quella esercitata negli ultimi anni da Franco Alfieri prima e da Simone Valiante poi. L’obiettivo è chiaro: non è in gioco la vittoria, data già per scontata, ma orientare quanti piu’ voti è possibile verso i due nomi che, oggi, sembrano in grado di poter giocare un ruolo importante all’interno della lista del Partito Democratico. Si tratta del consigliere comunale di Salerno e consigliere provinciale uscente Felice Santoro e del sindaco di Pellezzano Francesco Morra.

