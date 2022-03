ELEZIONI COMUNALI 2022. SI VOTA IL 12 GIUGNO: ALLE URNE CON REFERENDUM, BALLOTTAGGIO IL 26 GIUGNO

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, ha fissato, finalmente, la data per le elezioni Comunali 2022: si voterà, in un’unica giornata a differenza di quanto accaduto negli ultimi due anni, il prossimo 12 Giugno. Ed, in tutta Italia, nella stessa giornata, si terranno anche i Referendum sulla Giustizia. Per quanto riguarda l’eventuale turno di ballottaggio la data fissata è quella del 26 Giugno. Per la presentazione delle liste la scadenza è quella del fine settimana compreso tra il 14 ed il 15 Maggio.

Share on: WhatsApp