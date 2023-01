ELEZIONI CSM. DOMANI SEDUTA CONGIUNTA DEL PARLAMENTO: 10 MEMBRI LAICI DA ELEGGERE

E’ in programma per domani, a partire dalle 16:00, la seduta congiunta del Parlamento per l’elezione di 10 membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura: tra le autocandidature e quelle che potrebbero essere sostenute dai gruppi parlamentari, ci sono molti campani che sperano di poter ottenere l’ok dei partiti -. soprattutto di maggioranza – per arrivare a Palazzo dei Marescialli. In corsa, stando alle ultime notizie che arrivano da Roma, l’avvocato Paolo Carbone (piu’ volte difensore del Presidente della Regione Vincenzo De Luca), ma anche gli ex parlamentari Ciro Falanga e Leo Borea, i quali da qualche giorno sono in pianta stabile a Roma, per poter avere la possibilità di contattare il maggior numero di parlamentari. Si gioca, almeno per il momento, a carte coperte, anche perchè dei 10 membri da eleggere resta una quota da lasciare alle opposizioni: da tre a quattro nomi. Poi, ovviamente, il gioco interno ai partiti con Fratelli d’Italia che rivendica almeno tre nomi, lasciando gli altre tre ad un gioco di pesi politici tra Lega e Forza Italia.

