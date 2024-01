ELEZIONI EUROPEE 2024. IN ITALIA 76 DEPUTATI DA ELEGGERE, 18 NELLA CIRCOSCRIZIONE SUD

E’, ufficialmente, iniziato l’anno elettorale per le Europee 2024: poco piu’ di 6 mesi, all’appuntamento con il voto del prossimo 9 e 10 Giugno quando saranno eletti i nuovi membri del Parlamento Europeo.

L’Italia manterrà gli attuali 76 seggi, rimanendo la terza nazione per numero assoluto, dietro alla Francia con 81 seggi e alla Germania con 96, (il massimo consentito dai Trattati dell’Ue contro un minimo di 6). Le altre nazioni più numerose, quindi possibili protagoniste dello scacchiere parlamentare e decisive alle prossime elezioni, saranno la Spagna (61 seggi), la Polonia (53 seggi), la Romania (33 seggi) e i Paesi Bassi (31 seggi). Mentre si avvicina a grandi passi la campagna elettorale, che si prevede molto accesa, i partiti nazionali saranno chiamati a presentare i propri candidati, in una tornata elettorale che può cambiare le sorti dell’Europa per i cinque anni di durata della legislatura. Una volta finite le elezioni, i deputati eletti si metteranno al lavoro per formare i gruppi politici. Durante la prima sessione plenaria, nella quale si incontreranno tutti gli europarlamentari, il nuovo Parlamento eleggerà poi la propria presidenza.