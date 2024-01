SINDACI IN ATTESA DEL TERZO MANDATO: IL PROVVEDIMENTO SOLO A FEBBRAIO

Arriverà solo a Febbraio, insieme alle norme elettorali contenute nel consueto Decreto Elezioni del Ministro dell’Interno, il provvedimento che darà il via libera al terzo mandato dei Sindaci per i Comuni sotto i 15mila abitanti e l’abolizione dei vincoli per quelli al di sotto dei 5mila. Un provvedimento che è molto atteso da tantissimi sindaci – oltre che dai rispettivi avversari – per avviare la campagna elettorale per le Comunali della primavera del 2024. Secondo alcune indiscrezioni dell’Anci il provvedimento avrebbe dovuto trovare spazio prima nella Legge di Bilancio, poi nel Milleproroghe. Nessuna delle due previsioni ha trovato conferma: adesso si attende solo il mese di Febbraio per il Decreto Elezioni del Ministro dell’Interno.

