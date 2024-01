Anche il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa rivolge il suo augurio a tutti i cittadini del centro della Valle dell’Irno.

Desidero rivolgere i miei migliori auguri a tutti voi per un nuovo anno ricco di salute, amore e realizzazione dei vostri sogni. Siamo grati per la vostra fiducia e il supporto costante che ci dimostrate. Continueremo a lavorare e ad affrontare il futuro con determinazione e impegno, per rendere Fisciano una Città ancora migliore.