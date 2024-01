FDI AVELLINO. IL 20 ED IL 21 GENNAIO IL CONGRESSO PROVINCIALE DEL PARTITO

Arriva anche in Provincia di Avellino il momento del confronto all’interno di Fratelli d’Italia: il 20 ed il 21 Gennaio è in programma il Congresso Provinciale del partito che andrà a chiudere un lungo periodo di commissariamento. In campo, almeno per il momento, c’è la candidatura dell’attuale commissario provinciale Ines Frungillo sulla quale – anche se questo è da vedere – potrebbe arrivare l’ok di tutto il partito della Provincia di Avellino. Fratelli d’Italia, dunque, si prepara a scegliere la propria classe dirigente anche in Provincia di Avellino dove, insieme alle Elezioni Europee, si terranno anche le comunali che riguarderanno, giusto per citare gli esempi piu’ importanti, il Comune Capoluogo ma anche il Comune di Montoro.

Share on: WhatsApp