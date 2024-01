MONTORO, COMUNALI 2024. GIAQUINTO PROVA LA RICONFERMA DOPO IL FLOP ALLE PROVINCIALI

E’ l’anno elettorale anche per il Comune di Montoro dove il sindaco in carica Girolamo Giaquinto, dopo il flop alle ultime elezioni provinciali – non rieletto, dopo aver ricoperto il ruolo di Vice Presidente – tenterà la strada del secondo mandato, presentandosi agli elettori con una coalizione che, di sicuro, sarà diversa e ridotta rispetto a quella del 2019. Intanto, anche tra gli ambienti dell’opposizione si muovono le prime mosse in vista dell’appuntamento elettorale della prossima primavera: molte decisioni, pero’, ruotano attorno all’attuale consigliere provinciale Antonello Cerrato, critico nei confronti dell’amministrazione Giaquinto, pur avendone garantito con il proprio voto, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, la sopravvivenza.

