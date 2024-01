CASTEL SAN GIORGIO. FINE ANNO CON IL BOTTO: ARRIVANO LE TASSE PIU’ ALTE D’ITALIA

Fine anno con polemiche per il Comune di Castel San Giorgio dove, proprio in occasione degli ultimi atti amministrativi del centro della Provincia di Salerno, guidato dal Sindaco Paola Lanzara, sono arrivati gli aumenti di Irpef ed Imu, come denunciato dal Gruppo di Fratelli d’Italia.

“Per non smentirci mai” scrivono i responsabili del Gruppo Fdi di Castel San Giorgio” anche l’ultimo giorno dell’anno la vostra Sindaca (????) ci fa un bel regalo. Anzichè scrivere la letterina di Buon Natale e mettere qualcuno nella lista della salute, ha fatto quanto di peggio si possa mai fare.Castel San Giorgio diventa il comune con le tasse piu’ alte per “Imu e Irpef”.

Con delibere di giunta 302 e 303 ad eccezione degli assessori Giustina Galluzzo e Domenico Sellitto, la giunta Lanzara per il 2024 impone ai Sangiorgesi le tasse più alte d’Italia a fronte di pessimi servizi erogati.

Ma c’è di più, i cittadini virtuosi dovranno farsi carico anche di chi non paga, ad oggi i soliti furbetti hanno creato un buco nelle entrate per circa 6 milioni di euro e la sindaca per feste e festini continua ad azzerare il capitolo destinato al potenziamento della riscossione.

Questo è il vero regalo materiale che la Sindaca e la sua giunta fanno per fine anno a tutti i Sangiorgesi.