COMUNALI 2024 A CAPACCIO. LA NUOVA SFIDA DEL SINDACO FRANCO ALFIERI

C’è anche il Comune di Capaccio nell’elenco dei centri che, nel 2024, andranno al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e per la scelta del nuovo Sindaco. E per Franco Alfieri, oggi Presidente della Provincia di Salerno, si prospetta la nuova sfida con l’obiettivo di ottenere il secondo mandato dai cittadini di Capaccio dopo aver, già, amministrato i comuni di Torchiara e di Agropoli. Per Franco Alfieri l’appuntamento con le Comunali del 2024 saranno l’ennesimo test personale e sulla tenuta della sua popolarità nel centro della Piana del Sele.

