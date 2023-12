Un nuovo anno sta per arrivare e come comunità saremo chiamati ad affrontare nuove sfide. Agli olevanesi tutti auguro un 2024 pieno di pace e serenità. Sperando che la nostra amata Olevano sul Tusciano non perda mai quella Brezza di Monte che ogni giorno l’avvolge, che spazza via i pensieri negativi e renda più chiaro l’orizzonte.

In alto i cuori ed avanti sempre.

Buon Anno !!!

Lo scrive Michele Ciliberti, Sindaco del Comune di Olevano sul Tusciano.

