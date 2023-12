MICHELE STRIANESE: “BUON 2024 A TUTTA LA CITTA’ DEGLI INNAMORATI, SAN VALENTINO TORIO”

“Non posso che augurare a tutti i miei concittadini, amici, conoscenti, collaboratori, familiari, un futuro di buona salute, serenita’, stabilita’, opportunita’. Dal punto di vista amministrativo sento di dirvi che nell’ anno che verra’, tante sono le opere pubbliche che vedranno la luce e saranno fondamentali per l’ ulteriore sviluppo della comunita’ e per completare quell’ opera di riqualificazione urbana che abbiamo iniziato alcuni anni or sono: sviluppo della zona industriale, rigenerazione urbana del centro storico, ristrutturazione del campo sportivo, miglioramento della raccolta differenziata e ristrutturazione dell’ isola ecologica, potenziamento degli spazi a servizio del nuovo Istituto Superiore succursale del Domenico Rea, messa in esercizio di tutta la nuova rete fognaria.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Voglio ringaziare di cuore tutta la maggioranza che sostiene la mia azione politica e amministrativa che, con tanto amore, sta lavorando sodo per migliorare la qualita’ della vita nel nostro paese.

Un augurio davvero sentito, poi, a tutti i dipendenti e collaboratori del Comune di San Valentino Torio, alla cittadinanza tutta, ed in particolare a coloro che oggi sono in sofferenza, a chi vive un disagio o una malattia, a chi si sente solo o in difficolta’.

Noi ci siamo e ci saremo ancora, anche per il 2024, al servizio della comunita’ e soprattutto dei piu’ deboli.

Buon 2024 alla Citta’ degli Innamorati.