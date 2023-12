FRANCESCO MORRA: “2023, UN ANNO RICCO DI EMOZIONI E DI TRAGUARDI RAGGIUNTI”

“Si chiude, un anno, il 2023, che è stato ricco di emozioni e di momenti importanti. E’ stato l’anno che ha visto i cittadini della nostra Pellezzano confermare a me ed alla mia squadra un consenso vicino al 70% nelle Elezioni Comunali del mese di Maggio, affidandoci la guida del Comune per i prossimi 5 anni, dopo aver giudicato l’operato dell’ultimo quinquennio. Solo pochi giorni fa, poi, è arrivata la rielezione alla carica di Consigliere Provinciale di Salerno, dopo il successo ottenuto nel 2021.”

Lo scrive il Sindaco di Pellezzano e Consigliere Provinciale Francesco Morra.

E’ stato, anche, l’anno nel quale ho superato la soglia dei 40 anni, considerati da tutti un momento fondamentale della vita, perché si iniziano a stilare i bilanci di quanto fatto ma si ha anche l’esperienza e la maturità per guardare avanti. E’ stato, il 2023, anche l’anno nel quale la nostra Pellezzano ha ottenuto un importante riconoscimento per la gestione del ciclo dei rifiuti, un argomento che mi sta, particolarmente, a cuore. Il 2023, pero’, è stato anche l’anno di un impegno costante, quotidiano, continuo per garantire a tutti i cittadini di Pellezzano una qualità della vita piu’ che dignitosa, nonostante le mille difficoltà che, ogni anno, interessano le amministrazioni pubbliche. Stiamo per salutare la fine del 2023, per brindare all’arrivo del nuovo che mi auguro possa essere pieno di serenità e salute per tutte le persone care, per tutti i cittadini della Città di Pellezzano, per tutti quelli della Provincia di Salerno.