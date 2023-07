ELEZIONI EUROPEE 2024. PER AZIONE C’E’ LUIGI BOSCO: “ENTUSIASMO E DETERMINAZIONE”

Per Azione c’è la prima candidatura ufficiale in Campania: si tratta dell’on. Luigi Bosco, consigliere regionale dal 2015 al 2020, già vicesindaco di Casapulla e assessore comunale a Caserta. Fondatore di Sud al Centro, è membro della segreteria regionale di Azione e responsabile regionale della rete del partito che annovera come leader Carlo Calenda.

Ad AgendaPolitica.it l’on. Luigi Bosco dichiara: “L’entusiasmo e la determinazione scandiscono la nostra azione politica in tutto il Mezzogiorno, che merita un serio progetto di rilancio. Dopo tanti passi di lato, ora un passo in avanti insieme a tanti cittadini e amministratori con cui da anni ho avviato un percorso di dialogo e collaborazione. Il treno del Mezzogiorno va agganciato a quello del Nord con politiche incentivanti, defiscalizzazioni ed agevolazioni burocratiche efficaci.”