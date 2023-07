MARCO MAZZEO (PD): “COMUNE DI SALERNO, FINALMENTE IL FORUM DEI GIOVANI”

“L’istituzione del Forum Giovani è l’importante risultato frutto della determinazione di tutte le forze politiche di Maggioranza del Comune di Salerno alla quale anche i Giovani Democratici hanno fornito idee e programmi”.

Lo dichiara Marco Mazzeo, Segretario dei Giovani Democratici di Salerno.

“Il Comune di Salerno è impegnato costantemente per i giovani: cultura, eventi, formazione, lavoro. Forte la sinergia con la Regione Campania che investe risorse importanti per i giovani: Piano Lavoro, Trasporto pubblico gratuito, Scuola Viva per ricordare solo gli interventi più importanti – prosegue Marco Mazzeo, Segretario dei Giovani Democratici di Salerno – È un lavoro che viene da lontano e che ha visto sempre impegnati attivamente i GD con il determinante supporto dell’onorevole Piero De Luca.

I Giovani Democratici partecipano attivamente al Forum Regionale dei Giovani ed al Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno; organi che raggruppano tante realtà locali e promuovono una condivisione di esperienze da sottoporre alle istituzioni competenti a vari livelli.

I giovani si aiutano non con la propaganda ma sostenendo, come facciamo, le iniziative associative al servizio della comunità e del territorio – conclude Marco Mazzeo, Segretario dei Giovani Democratici di Salerno – Appare patetico e maldestro ogni tentativo ad opera di qualche personaggio sempre in cerca d’autore di prendere meriti senza aver fatto alcunché”.