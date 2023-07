MERCATO SAN SEVERINO. ASSUNTA ALFANO: “NUOVO FINANZIAMENTO PER UNA SCUOLA DEL TERRITORIO”

Altri 230.000 euro di finanziamenti, questa volta erogati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ci consentiranno di realizzare la costruzione di una mensa scolastica e l’adeguamento dell’impiantistica all’interno di un istituto del nostro territorio. E’ stato, infatti, ufficializzato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento che include la nostra scuola Emilio Pesce, per la quale è previsto un importante intervento che la renderà piu’ sicura, piu’ accogliente e piu’ funzionale alle esigenze dei nostri ragazzi. Grazie agli Uffici Tecnici che, ancora una volta, con grande professionalità e celerità, hanno elaborato un progetto preciso e dettagliato, in grado di essere oggetto dell’ennesimo finanziamento per il Comune di Mercato San Severino. E’ quanto dichiara Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino. “Continuiamo, senza sosta”, sottolinea l’assessore Assunta Alfano, “nella nostra opera di riqualificazione del patrimonio scolastico esistente sul territorio. Il finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il Plesso Nicola Pesce è solo l’ultimo, in ordine di tempo, di progetti che ci consentono di intervenire all’interno di ogni frazione del nostro territorio. La realizzazione di una nuova mensa scolastica sarà un servizio fondamentale per le nostre famiglie e per i nostri ragazzi. Siamo impegnati, insieme al Sindaco Antonio Somma, con la Giunta e con tutta la macchina amministrativa del Comune di Mercato San Severino, a individuare ogni possibile fonte di finanziamento per rendere ogni scuola sicura, fruibile ed accogliente”.

