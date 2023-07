EUROPEE 2024. AZIONE ED ITALIA VIVA A CACCIA DI CANDIDATI PER LA CAMPANIA

Le due liste saranno separate, questo, oramai, pare chiaro perchè la rottura tra Matteo Renzi e Carlo Calenda pare essere insanabile. Ora, almeno in Campania, è già scattata la corsa ad individuare le candidature piu’ forti, credibili e radicate sul territorio perchè la Regione è un bacino di voti importante, anche per raggiungere e superare la fatidica soglia del 4%. Ed allora Italia Viva, che vanta in Regione Campania ben 4 consiglieri regionali ed un assessore, ha già deciso di puntare sul nome dell’attuale assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo che, oramai, ha già iniziato la sua personale campagna elettorale per l’Europarlamento.

Piu’ difficile, in casa Azione, individuare un nome che sia al pari di Caputo per radicamento e forza elettorale, salvo che non si decida di mettere in campo alcuni big, come ad esempio l’attuale Presidente del Partito Mara Carfagna che potrebbe essere candidata anche per dare maggiore forza alla lista.