ELEZIONI EUROPEE. DAL 27 AL 28 APRILE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Poco piu’ di un mese: tanto manca alla scadenza del termine ufficiale per la presentazione delle Liste per le prossime elezioni Europee che i partiti dovranno depositare entro e non oltre il prossimo 28 Aprile. Uffici aperti, dunque, per la presentazione delle liste da venerdi’ 27 alle 12 di sabato 28 Aprile. Scatta una corsa contro il tempo, con i candidati e le candidate che scalpitano per iniziare una campagna elettorale molto impegnativa, considerata l’ampiezza dei singoli collegi. Per le elezioni europee, nel Collegio del Sud Italia che ricomprende anche la Campania, i posti disponibili in lista sono 18, con il 33% delle candidature da riservare alle quote rosa.

