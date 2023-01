ELEZIONI LAICI CSM: FDI E LEGA PUNTANO SULLE DONNE, TRE NOMI PER L’OPPOSIZIONE

Alla fine le donne vincono, almeno all’interno del Centro Destra di Governo, anche la partita per l’elezione dei 10 membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Fratelli d’Italia propone ed ottiene l’elezione di ben tre donne, una per la Lega. Ecco tutti i neo eletti all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura per la componente laica.

FRATELLI D’ITALIA: Isabella Bertolini, Daniela Bianchini, Rosanna Natoli, Felice Giuffre’

LEGA: Claudia Eccher, Fabio Pinelli

FORZA ITALIA: Enrico Aimi

PARTITO DEMOCRATICO: Roberto Romboli

MOVIMENTO 5 STELLE: Michele Papa

ITALIA VIVA-AZIONE: Ernesto Carbone