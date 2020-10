ELEZIONI ODCEC SALERNO. ECCO IL PROGRAMMA DELLA LISTA UNITI PER LA PROFESSIONE

La competizione elettorale prevista per i giorni 5 e 6 novembre, con la quale verranno designati il ​​Presidente, i Consiglieri e i Revisori del nostro ODCEC per il quadriennio 2021-2024, vede impegnata, come già avvenuto quattro anni fa e in continuità di quel progetto e programma elettorale, la Lista “Uniti per la professione”: tale progetto aggregativo, già risultato vincente per la democraticità, la chiarezza e la trasparenza con cui è stato prima ideato e poi concretizzato – sia in fase elettorale che in quattro anni di consiliatura – viene quindi riproposto nella certezza che quanto previsto nel programma elettorale del 2016 sia stato in larga parte rispettato e, allo stesso tempo, nella consapevolezza che quanto già realizzato debba essere confermato e migliorato e che quanto non realizzato debba essere ulteriormente perseguito.

A questo link (https://mcusercontent.com/7448608479f9690ffaeb4c40d/files/d37bbcbb-98d0-41d9-aa41-3d3f82535e93/Programma_Uniti_per_la_professione.pdf) si puo’ consultare il programma in cui sono sintetizzati i principi cui, a nostro avviso, deve essere ispirato al prossimo mandato del Consiglio dell’Ordine, consci dei risultati raggiunti nel quadriennio 2016-2020 ma altrettanto consci che tantissimo c’è ancora da fare e che il consenso dei colleghi merita risposte concrete. Per questo, i nostri candidati sottoscrivono anche una lista di impegni precisi che potrai leggere sempre nel documento.