ELEZIONI PROVINCIALI 2021. SPUNTA UN NUOVO EMENDAMENTO: SI VOTA IL 31 MARZO

Una nuova data per le prossime elezioni provinciali è contenuta in un nuovo emendamento che, questa mattina, è stata presentata dal Relatore del Decreto Covid per la discussione in Commissione Affari Costituzionali: le elezioni provinciali, con il sistema del voto di secondo grado, si terranno il 31 Marzo 2021 e, quindi, prima della celebrazione delle nuove elezioni comunali che, invece, si dovrebbero svolgere nell’ultima settimana del mese di Maggio 2020.

Nell’emendamento che andrà in discussione è anche previsto il termine per lo svolgimento delle elezioni comunali in programma a fine novembre: anche in questo caso si voterà il 31 Marzo 2021, con il totale rinnovo di tutte le procedure per il deposito delle liste e delle candidature.