ELEZIONI PROVINCIALI: EMENDAMENTO AL DECRETO COVID RINVIA TUTTO AL 28 MARZO 2021

E’ in arrivo uno stop alle elezioni di secondo livello (dove votano sindaci e consiglieri comunali) per le Provinciali che, in tutta Italia, stravolgendo un primo calendario stilato dall’Upi, si terranno il prossimo 28 Marzo.

Un emendamento presentato in Commissione all’ultimo Decreto Covid 19 emenato dal Governo, stabilisce appunto, al fine di evitare assembramenti ed assemblee, il rinvio a fine Marzo per tutte le elezioni provinciali in programma sul territorio nazionale. Insieme alla norma che prevede il rinvio delle elezioni provinciali, è al vaglio della maggioranza anche la possibilità di prorogare al 31 gennaio 2021 le Presidenze ed i Consiglio di Amministrazione di tutte le società partecipate che arrivano a scadenza a fine anno.