ELLY SCHLEIN A SCAFATI CON GRIMALDI IL PROSSIMO 8 MAGGIO: LO STESSO GIORNO DI CONTE

Elly Schlein sarà in Campania, ed anche in Provincia di Salerno, per la prossima campagna elettorale per le Comunali: l’appuntamento è per il prossimo 8 Maggio quando la Segreteria Nazionale del Partito Democratico farà tappa a Torre del Greco, Marcianise e Scafati per sostenere i candidati del PD. A Scafati, uno dei comuni della Provincia di Salerno chiamati al rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco per il prossimo 14 e 15 Maggio, la Schlein sarà in piazza al fianco di Michele Grimaldi, il candidato del Partito Democratico, sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle e da Alleanza Verdi Sinistra. Al momento – ma il programma potrebbe subire alcune modifiche .- non è prevista la presenza della Schlein a Pontecagnano Faiano, dove pure c’è un candidato espressione del Partito Democratico. Nello stesso giorno, l’8 maggio, è previsto anche l’arrivo in Provincia di Salerno di Giuseppe Conte: una sfida a stretta distanza tra due alleati che, di recente, non hanno un ottimo feeling.

Share on: WhatsApp