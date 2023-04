OSPEDALE DI PAGANI. VIETATO SENTIRSI MALE DOPO LE 22:00: PRONTO SOCCORSO CHIUSO

L’ultima trovata dei vertici dell’Asl di Salerno, sostenuta anche dalla Regione Campania, è quella di garantire l’assistenza sanitaria a Pagani, all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale Tortora, fino alle 22:00, per avere un equilibrio finanziario con le risorse a disposizione. Una sanità pubblica a tempo ? La città dell’Agro, anche tramite l’amministrazione De Prisco ed il Consiglio Comunale, si sta mobilitando per scongiurare la decisione che sarebbe l’ennesimo colpo mortale per un sistema sanitario che, nell’agro, è già alle prese con mille difficoltà. Anche in Regione è iniziata la mobilitazione politica per evitare lo stop alle 22:00: tra i primi a muoversi, come già accaduto in passato, il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri che, non solo ha preannunciato una interrogazione, ma ha anche avviato le procedure per tenere una riunione della Commissione Trasparenza in Regione Campania.

Share on: WhatsApp