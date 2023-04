PONTECAGNANO FAIANO. ANTONIO ANASTASIO (FDI): “CARO BISOGNO, SEI L’UOMO GIUSTO PER LA NOSTRA CITTA’ “

Una lettera aperta di sostegno, un incoraggiamento per gli ultimi giorni di campagna elettorale, la certezza di aver fatto la scelta giusta. Con un messaggio pubblicato sul suo profilo Fb, Antonio Anastasio, Dirigente di Fratelli d’Italia, lancia gli ultimi 15 giorni di campagna elettorale per Giuseppe Bisogno.

Caro Giuseppe Bisogno,

ieri sera ho ascoltato il tuo intervento in piazza ed hai dimostrato di essere l’uomo per bene e giusto per Pontecagnano Faiano.

Non hai fatto vili attacchi personali ai nostri avversari politici, generati esclusivamente dall’odio e dall’invidia, per racimolare qualche voto.

A quella meravigliosa piazza gremita di gente, hai parlato con il cuore del futuro della nostra amata comunità ed é ciò che deve fare chi si è proposto per guidarla(questa è la vera politica, non l’inciucio).

Oggi sono ancora più fiero ed orgoglioso di aver sostenuto la scelta fatta insieme al centrodestra sulla tua persona.

Fratelli d’Italia con tutte le forze politiche, si impegnerà a portare il Governo a sostegno del nostro territorio, per avere una reale trasformazione della nostra amata città che ha delle ricchezze da valorizzare immediatamente quali: il mare, siti archeologici e la meravigliosa Faiano piena di Borghi e di ricchezze naturali.

Solo in questo modo ci sarà il tanto e auspicato cambiamento che tutti noi vogliamo.